Prefeitura de Guarujá abre inscrições para curso de Vitrinista

Inscrições acontecem até o próximo dia 31 e devem ser feitas pelo telefone do Sebrae 0800 570 0800

A Prefeitura de Guarujá, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Portuário (Sedep), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), está com inscrições abertas para o Curso de Formação Inicial em Vitrinista. O curso é gratuito e tem como objetivo capacitar microempreendedores do segmento de moda, lojistas e pessoas que desejam atuar de forma autônoma nesse setor.

As inscrições acontecem até o próximo dia 31 e devem ser feitas pelo telefone 0800 570 0800 (Sebrae). Ao todo, são 20 vagas disponíveis, sendo 10 para quem já é microempreendedor individual e as demais para o público em geral, desde que seja maior de idade. As aulas serão realizadas na Etec Alberto Santos Dumont (Rua Dona Vitória, 502, Jardim São Miguel), do dia 14 a 29 de agosto, das 18 às 22 horas.

As aulas englobam desde a história e estilos de vitrine, até a análise dos produtos, segmentos de mercado, design, tipo e localização do estabelecimento (cidade, bairro, loja de rua ou shopping); além de estudo de público alvo (nível socioeconômico e cultural), poluição visual nas vitrines, pesquisa e utilização de materiais, cores e formas, planejamento e concepção, e outros temas. Ao final, todos os alunos recebem um certificado de conclusão de curso emitido pelo Sebrae-SP.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Portuário do Município, Gilberto Benzi, o curso vem atender uma necessidade do comércio local e abrir inúmeras oportunidades. “Com o forte comércio que temos em Vicente de Carvalho, além dos shoppings, galerias, lojas e estabelecimentos de varejo em toda a cidade, o curso de vitrinista é um verdadeiro nicho de mercado, e apresenta um grande campo de atuação para quem deseja investir nesse segmento”, ressaltou.

Foto: Reprodução/Internet

Leia mais: Senac Bertioga abre vagas para cursos de capacitação em meio ambiente