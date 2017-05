Canais foram tomados pela areia após a maré alta do fim de abril

A prefeitura de Santos iniciou nesta segunda-feira, 8, o desassoreamento dos canais 1 e 2, que ficaram cheios de areia após a maré alta ocorrida no final de abril. Equipes do Progresso e Desenvolvimento de Santos (Prodesan) e da Secretaria de Serviços Públicos precisarão de 12 a 15 dias fazer a limpeza dos canais. A previsão é de que 6.048 toneladas de areia sejam retiradas.

A limpeza começou hoje no canal 1 e é feita por dez trabalhadores, com apoio de seis caminhões, uma pá-carregadeira e uma escavadeira sobre esteira. Essa mesma equipe trabalhou de quinta-feira a sábado (4 a 6/05) no desassoreamento do canal 3.

Todo material recolhido é levado para os bairros Ponta da Praia e Aparecida, de onde a areia saiu devido à ação da natureza que causou erosão. Depois, será a vez do canal 2 ser desassoreado.

Foto: Reprodução/Internet