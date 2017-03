Prefeitura de Santos desobstrui avenida no Morro São Bento

Avenida São Cristóvão, no Morro São Bento, foi obstruída por um deslizamento de terra na manhã de sábado

Mais de 20 profissionais da prefeitura de Santos, com apoio de nove veículos, trabalham desde a manhã deste domingo, 19, para desobstruir a avenida São Cristóvão, no Morro São Bento, onde houve deslizamento de terra na manhã de sábado, 18, na altura do número 1939.

Todo o material deve ser retirado, e a pista lavada, ainda nesta tarde, sendo liberada na sequência para o trânsito de veículos. Ao todo, mais de 40 toneladas de lama e vegetação caíram da encosta e foram retirados com o suporte de seis caminhões, duas retroescavadeiras e uma mini-carregadeira.

Em visita ao local, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa comentou: “Os funcionários da prefeitura, não só aqui como em toda a cidade, estão trabalhando para recompor as condições de acesso à população em virtude das fortes chuvas”.

Desde a tarde de sexta-feira, 17, a Defesa Civil de Santos registrou mais de 30 ocorrências de deslizamentos, quedas de árvores e outras em toda a cidade, sendo que em torno de 20 delas ocorreram nos Morros.

Nas últimas 72 horas (até meio-dia de domingo), o índice pluviométrico foi de 285,8 milímetros, superando toda a média história do mês de março (dos últimos 25 anos), que é de 289 mm. No acumulado deste mês, desde o dia 1º, o índice já atingiu 503,7 mm.

Foto: Rogério Bomfim/Divulgação PMS