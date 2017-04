Prefeitura de Santos oferece vagas para canoagem e stand up paddle

Os cursos têm duração de três meses e as vagas serão abertas na segunda quinzena de junho

A prática de esportes náuticos fortalece a saúde, oferece contato com a natureza e socialização. A prefeitura de Santos oferece vagas para aulas de canoagem e stand up paddle. Atualmente, 386 pessoas praticam os dois esportes na cidade.

São 10 alunos por turma sempre acompanhados por três professores. No início, aprendem os fundamentos básicos, segurança no mar e regras náuticas. Conforme a evolução, o percurso realizado vai aumentando.

Segundo Nilson Silva, técnico desportivo de atividades náuticas da Secretaria de Esportes, a prática ajuda no fortalecimento da musculatura com ênfase nos membros superiores, trazendo melhora na densidade óssea. Também diminui a pressão arterial e o índice glicêmico no organismo, o que beneficia quem tem hipertensão e diabetes.

O Setor Náutico fica em frente ao Aquário, na Ponta da Praia. Os cursos têm duração de três meses e as vagas remanescentes serão abertas na segunda quinzena de junho (informadas no Diário Oficial). As inscrições são feitas na secretaria do Centro Esportivo e Recreativo Rebouças e, segundo informações da secretaria, serão abertas entre 10 a 20 vagas. Informações: 3261-1980.