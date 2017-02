Prefeitura divulga programação do Carnaval

Programação começa na sexta-feira, com a entrega da chave da cidade à Corte Carnavalesca

A folia será iniciada na sexta-feira, 24, com o recebimento da chave da cidade pela Corte Carnavalesca. A entrega será às 20 horas, na rua Engenheiro Sanches Ferrari, no bairro Jardim Vicente de Carvalho.

Os bailes animarão a festa de sexta à terça-feira, das 22h30 às 2horas, na Tenda de Eventos, em frente ao Parque dos Tupiniquins. Já os blocos carnavalescos passarão pela avenida Tomé de Souza entre sábado e terça-feira, das 20 às 22 horas. Eles sairão da Praça de Esportes Radicais João Carlos Ferreira Mathias dos Santos até a tenda. Em São Lourenço, a festa é domingo e segunda, das 16 às 18 horas.

Para as crianças, haverá matinês em todos os quatro dias, das 16 às 18 horas. No sábado e na segunda-feira, será em Boracéia, em frente ao Condomínio Morada da Praia e ao Supermercado Krill, e domingo e terça-feira, na Tenda de Eventos do Centro.

Para a alegria chegar a todos, um trio elétrico arrecadará alimentos para o Fundo Social, no sábado e domingo.

A prefeitura informou ainda que, na terça-feira, a partir das 16 horas, os foliões poderão pular ao som de música eletrônica com um trio que ficará na Praia da Enseada, próximo ao Sesc, no bairro Rio da Praia.

De acordo com a prefeitura, o evento será possível graças a parcerias com empresários da cidade, já que a Administração não terá nenhum gasto para realizar a festa.

Programação

Sexta – 24/02

JD.VICENTE DE CARVALHO

20h – Entrega da chave da cidade ao Rei Momo pelo Prefeito Caio Matheus, presença da Corte Carnavalesca

TENDA DE EVENTOS (PRAIA DA ENSEADA)

22h30 às 2h – Baile Carnavalesco – Banda Rominho Cruz

Sábado – 25/02

AÇÃO SOCIAL

9 às 13 horas – Ação para o Fundo Social, na Riviera de São Lourenço

MATINÊ BORACÉIA (na praia, em frente ao Condomínio Morada da Praia)

16 às 18 horas – BandaFurunfunfum

PRAIA DA ENSEADA – saída da Praça de Esportes Radicais e desfile pela avenida Tomé de Souza

20 às 22 horas – Bloco Num ImpurraQuéPió

TENDA DE EVENTOS (PRAIA DA ENSEADA)

22h30 às 2h – Baile Carnavalesco – Bartollo Banda

Domingo – 26/02

AÇÃO SOCIAL

9 às 13 horas – Ação para o Fundo Social, no Jd.Vicente de Carvalho

MATINÊ CENTRO – TENDA DE EVENTOS

16 às 18 horas – Banda Jacaré de Sombrinha

PRAIA DE SÃO LOURENÇO – Ao lado da Padaria

16 às 18 horas – Bloco da Véia

PRAIA DA ENSEADA – saída da Praça de Esportes Radicais e desfile pela avenida Tomé de Souza

20 às 22 horas – Bloco Bisnetos do Cacique

TENDA DE EVENTOS (PRAIA DA ENSEADA)

22h30 às 2h – Baile Carnavalesco – Ricardinho e Banda

Segunda – 27/02

MATINÊ BORACÉIA (em frente ao Krill)

16 às 18 horas – CordãoAnimambembe

PRAIA DE SÃO LOURENÇO – Praça

16 às 18 horas – Bloco da Solotéia

PRAIA DA ENSEADA – saída da Praça de Esportes Radicais e desfile pela avenida Tomé de Souza

20 às 22 horas – Banda da Costa

TENDA DE EVENTOS (PRAIA DA ENSEADA)

22h30 às 2h – Baile Carnavalesco – Gibson Banda

Terça – 28/02

PRAIA DA ENSEADA, DIREÇÃO DO SESC

16 às 18 horas – Trio elétrico parado com música

MATINÊ CENTRO – TENDA DE EVENTOS

16 às 18 horas – BandaTriii

PRAIA DA ENSEADA – saída da Praça de Esportes Radicais e desfile pela avenida Tomé de Souza

20 às 22 horas – Bloco Harmonia

TENDA DE EVENTOS (PRAIA DA ENSEADA)

22h30 às 2h – Baile Carnavalesco – Banda Rominho Cruz

Foto: Dirceu Mathias/PMB