Prefeitura oferece mais de 300 vagas em modalidades esportivas

A prefeitura de Bertioga está com inscrições abertas para aulas nas seguintes modalidades esportivas: vôlei adaptado para 3ª idade; beach tennis; vôlei; judô; jiu-jítsu; futsal; e tênis de mesa.

As aulas começam no dia 6 de março, com dias e horários de acordo com cada modalidade. As inscrições podem ser feitas no Ginásio Municipal Alberto Alves (rua Henrique Montez, s/n), de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 12 horas ou das 13h às 17 horas. É preciso levar documento de identificação (RG, certidão de nascimento, comprovante de residência, duas fotos 3×4 e atestado médico).

Bertioga

Foto: Renata de Brito