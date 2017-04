Presa, dupla confessa assaltos na orla da praia

Vancarlos e Edivaldo praticaram dezenas de assaltos na orla da praia, em Bertioga

Dois suspeitos de praticarem dezenas de roubos na orla da praia, em Bertioga, foram presos na tarde de terça-feira, 11, durante patrulhamento da Polícia Militar, pela avenida Anchieta, no Centro. O carro usado pelos homens nos crimes, um Fiat/Mobi preto, foi reconhecido por policiais.

No veículo, foi encontrado um revólver calibre .32, com a numeração raspada, e quatro munições intactas, além de dois relógios e um óculos. Segundo o boletim de ocorrência, os suspeitos disseram que os objetos lhes pertenciam, mas, posteriormente, confessaram ter roubado. Em depoimento, Vancarlos Rodrigues da Silva e Edivaldo Pereira das Flores, ambos de 38 anos, informaram que ‘já tinham perdido as contas de quantos assaltos fizeram’.

Os investigadores Nivaldo Ribeiro e Gleydson Segundo esclareceram diversos casos em que a dupla esteve envolvida. A Polícia Civil pede para que possíveis vítimas da dupla compareçam à delegacia para reconhecimento.

Foto: Divulgação