Preso em Bertioga por roubo em Itaquaquecetuba

Flávio Amaro Silva, 31, foi preso depois de ser identificado pelo dono do veículo roubado

Um homem foi detido após roubar um veículo Fiat/Palio prata, em Itaquaquecetuba, na noite de quinta-feira, 2. Flavio Amaro Silva foi abordado por policiais da Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), próximo ao bairro Caiubura, em Bertioga, por volta de uma hora da manhã de sexta-feira, 3. Segundo a TOR, o veículo trafegava em baixa velocidade, fato que chamou a atenção dos policiais.

O motorista demonstrava nervosismo e não possuía qualquer documento de identificação. Foi efetuada pesquisa do veículo e constatada a queixa por roubo havido poucas horas antes. O suspeito negou o roubo e afirmou que receberia R$ 1.000,00 por trazer o carro para Bertioga. A vítima, que ainda se encontrava na Delegacia de Itaquaquecetuba para efetuar boletim de ocorrência, foi contatada, recebeu imagens do suspeito e confirmou semelhança com ladrão.

No entanto, o suspeito só foi preso quando a vítima chegou a Bertioga e o identificou como autor do crime. Flavio Amaro Silva possui duas passagens pela polícia pelo artigo 157 do código penal, ou seja, assalto a mão armada.

Marina Aguiar

Foto: TOR