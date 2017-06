Preso homem suspeito de assaltar posto de gasolina

Andre de Lima Paula, 38, foi reconhecido por meio das filmagens de câmeras de segurança do posto

Um homem foi preso na noite de sexta-feira, 9, poucas horas depois de assaltar um posto de gasolina na avenida Anchieta, no centro de Bertioga. Andre de Lima Paula, de 38 anos, foi detido pela polícia militar em um bar entre as ruas Leonardo Di Bona e Claudio Cesar de A. Mauriz, após ser reconhecido por meio das imagens de câmeras de segurança.

Segundo o boletim de ocorrência, Andre assaltou o posto de gasolina mediante ameaça de arma de fogo e levou R$ 300. Em seguida, fugiu em uma motocicleta Honda/Biz. Quando revistado, foram encontrados com o suspeito R$ 179 em dinheiro, um celular e a chave de uma motocicleta. A polícia seguiu com o rapaz até o veículo, que não possuía documentos, e encontrou um simulacro de arma de fogo no compartimento.

Devido às evidências, o suspeito confessou o crime e afirmou que só o fez porquê precisava realizar reparos em sua motocicleta. Andre também explicou que conseguiu a arma de brinquedo com outro homem no Jardim Vicente de Carvalho, mas não informou nome nem endereço. O meliante foi preso em flagrante delito.

Foto: Reprodução/Internet