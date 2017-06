Traficante é flagrado pela PM no núcleo Ana Paula

Acusado possui três passagens por furto e foi flagrado com quase 100 porções de drogas

Um homem foi preso em flagrante na noite de sexta-feira, 23, no bairro Rio da Praia, no núcleo Ana Paula, em Bertioga, com quase 100 porções de entorpecentes. De acordo com a polícia, o acusado, Osiel Aparecido da Silva Oliveira, de 35 anos, possui três passagens criminais por furto.

O flagrante ocorreu por volta das 22 horas, durante patrulha realizada pelos soldados da PM Andyson e Magdiel em uma área já conhecida como ponto de venda de drogas. No local, o suspeito foi visto com uma sacola e, assim que percebeu a presença policial, jogou o material no chão e seguiu até um comércio próximo.

O suspeito não conseguiu evitar a abordagem e, em busca pessoal, os policiais encontraram R$ 100. Já na sacola jogada por Osiel estavam armazenadas 60 pedras de crack, 30 porções de maconha e sete pinos com cocaína.

Os soldados encaminharam o acusado até a delegacia e constataram o histórico criminal por roubo. Osiel foi preso e ficará à disposição da Justiça.

Fotos: Divulgação

