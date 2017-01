Preso por tráfico carregava quase 2kg de crack

Foto:Divulgação/PM

Bertioga

Um homem flagrado por tráfico foi preso com quase dois quilos de crack na rua Oswaldo Cruz, no Jardim Vicente de Carvalho. Segundo a Polícia Militar, o acusado teria montado uma ‘biqueira’ no local.

O flagrante ocorreu por volta das 18 horas de segunda-feira, 16, quando os policiais militares se dirigiram ao local já conhecido por prisões por tráfico em cumprimento a uma ordem de serviço da corporação. Ao chegarem ao local, os PMs se depararam com Alexandre Soares Barbosa, de 42 anos, em um barraco. O imóvel estava cercado pela polícia e, quando ele pulou a janela, em tentativa de fuga, foi detido.

O acusado levava consigo um invólucro de pano branco que continha dois grandes tijolos de crack, com peso de 1,97 kg. A PM informou que Alexandre já era conhecido pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas. Segundo a polícia, após a abordagem ele não resistiu a prisão.