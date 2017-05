Prestes a sofrer reintegração, moradores pedem ajuda ao poder público

Moradores da rua Tibiriçá, no Albatroz, perderam recursos em processo de reintegração de posse e podem ficar sem suas casas

Na iminência de perderem suas casas, os moradores do lado direito da rua Tibiriçá, no bairro Albatroz, procuraram a ajuda do poder público nesta semana. Após anos em recursos nos tribunais superiores, as famílias perderam o processo de reintegração de posse da área e, agora, buscam uma solução. Para o local, de propriedade da Maubertec Empreendimentos e Construções Ltda., há um planejamento de implantação de um loteamento de alto padrão.

O processo tramita desde 2004, quando a proprietária entrou com ação de reintegração e, desde então, as famílias recorreram, mas perderam o último recurso no Supremo Tribunal Federal, em decisão publicada no dia 3 deste mês. Conforme informaram os moradores, atualmente, moram na área cerca de 40 famílias.

A professora Márcia da Rocha conta que a família mora no local desde 1992 e que não quer permanecer no local sem que seja regular, mas não acha correta a situação ser tratada desta maneira. Disse ela: “Não estamos dizendo que não vamos pagar. Queremos ajuda para regularizar para pagarmos pelo local, porque também não achamos justo ficar em uma área pela qual não tenhamos pagado para os verdadeiros donos, porém, não achamos justo sermos jogados na rua”. Ela quer apoio para que, caso a reintegração não possa ser revertida, os moradores possam conseguir, rapidamente, casas pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU).

Na terça-feira, 23, um grupo de moradores pediu a ajuda dos vereadores, que conseguiram uma reunião com o secretário de Obras e Habitação Luiz Carlos Rachid para a manhã seguinte. No encontro, foram anunciadas as primeiras medidas a ser adotadas pela prefeitura, que serão a realização de um cadastro social e um levantamento topográfico do local para fazer um mapeamento completo da situação dos moradores.

Mesmo com as ações da Câmara e da prefeitura, Rachid lembra que o processo já esgotou todas as possibilidades e a reintegração é um fato. Disse ele: “Dificilmente, a situação, do jeito que está, poderá ser revertida, porém, por meio da Câmara e com o total apoio do prefeito Caio Matheus, nós recebemos essa equipe, mostramos algumas ações da prefeitura para tentar ajudá-los”.

O secretário informou que, pelo levantamento topográfico, serão registradas as configurações de cada ocupação e, posteriormente, uma equipe social fará o cadastramento das famílias. Com essas informações, Rachid afirmou que será formado um documento, que também poderá servir de suporte às famílias caso a MP 759, que trata da regularização fundiária, seja transformada em lei. A medida provisória foi aprovada pela Câmara Federal na quarta-feira, 24, e aguarda a votação do Senado. “Vamos somar os esforços para ver se encontramos algum caminho”, afirmou.

O presidente da Câmara Ney Lyra (PSDB), que acompanha a questão da regularização fundiária e a MP 759, ativamente, explica que a retirada das famílias provocará um “caos social”. Segundo informou, o lado direito da rua Tibiriçá, pertencente à construtora, já está gravado como área verde e será doado, portanto, não há interesse de a empresa implantar loteamento neste perímetro. Ele afirmou: “Nada mais justo que, com essa legislação nova [MP759], nós possamos ajudar. Esse é um caso concreto que existe uma grande possibilidade”.

Apesar da possibilidade da regularização a partir da medida provisória, o vereador alerta que todo o esforço pode ser prejudicado, se as invasões continuarem, sob o risco de graves penas e responsabilização da Câmara e da prefeitura. Ele detalhou: “Com essa legislação, quem está até 22 de dezembro de 2016, amparado pela lei, tem alguns direitos. A partir disso, existe um congelamento, não dá mais para continuar ampliando. Serão feitas vistorias na cidade, colocadas placas de congelamento nessas áreas de invasão, mas a população também tem que ajudar. O município quer titularizar a maioria das áreas que puder ser legalizadas. […]Quem entrar a partir de agora tem que ser retirado”. Caso os moradores notem novas invasões, devem entrar em contato com a Diretoria de Operações Ambientais (DOA) para denunciar: (13) 3317 7073.

O encontro na prefeitura, com a presença dos vereadores Ney Lyra e Carlos Ticianelli (PSDB), deu nova esperança aos moradores. Quando saiu do local, Márcia da Rocha sentiu-se confiante, mesmo ciente de que os poderes públicos não poderiam prometer uma solução imediata. “Já estou agradecida por eles estarem à nossa frente”.

Também morador da área há 13 anos, o pintor Deidival Paulo dos Santos comentou: “Saio daqui com esperança, porque, se deixar ela morrer, não tem jeito mesmo”.

Foto: JCN

Crédito: Mayumi Kitamura