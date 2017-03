Previsão de ondas moderadas e vento em Santos

Zona costeira poderá ter ondas superiores a dois metros neste sábado, 18

O Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas da Unisanta divulgou na tarde desta sexta-feira, 17, a previsão de que ondas moderadas associadas a ventos intensos atinjam a Baixada Santista no início da manhã deste sábado, 18.

De acordo com os modelos numéricos da universidade, a previsão é de ondas superiores a 2,0 metros na zona costeira e superiores a 1,7 metros na baía de Santos.

No domingo, 19, a previsão é similar. Além das ondas, há expectativa de ventos intensos em toda a região costeira da Baixada Santista. Entretanto, o nível total da maré não deve ultrapassar 1,7 metro no sábado e 1,5 metro no domingo.

Foto: Reprodução/Internet