PRF encontra 300 mil cigarros em tanque de caminhão

Caminhão que carregava carga ilegal de cigarros seguia do Paraná em direção a São Paulo

Um caminhão com cerca de 300 mil maços de cigarros clandestinos foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal, durante uma fiscalização de rotina no KM 525 da Rodovia Regis Bittencourt, na Barra do Turvo, neste domingo, 12.

Segundo informações da PRF, os policiais solicitaram a parada e perguntaram ao motorista qual era o produto transportado no tanque do semirreboque. O condutor, de 42 anos, afirmou que o veículo estava sem carga. Desconfiados, os policiais iniciaram as buscas, momento em que o homem deixou o caminhão e fugiu pela vegetação às margens da rodovia.

A PRF encontrou no tanque do caminhão 600 caixas de cigarro, contendo 50 pacotes com dez maços, de origem paraguaia. A ocorrência foi registrada na Delegacia Sede de Cajati e, encaminhada à Receita Federal, em Santos. O motorista não foi encontrado até o momento.

Foto: Divulgação PRF