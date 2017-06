Procon Guarujá realiza Operação Dia dos Namorados

Fiscais do órgão visitaram lojas que são opções de compra neste Dia dos Namorados

O Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor de Guarujá (Procon) realizou a Operação Dia dos Namorados, no Cris Shopping, em Vicente de Carvalho, na terça-feira, 6. O Procon fiscalizou as lojas que são opções de compra de presentes para a data comemorativa e alertou os comerciantes sobre as exigências mínimas que devem ser seguidas.

A inspeção que contou com o apoio de profissionais do Procon de São Paulo. “A nossa principal preocupação foi com as lojas que têm produtos voltados para o Dia dos Namorados, como as de vestuário em geral, calçados e perfumaria. Sempre olhando se o preço está exposto para o cliente e a cobrança dos cartões de crédito e débito”, explicou o diretor do Procon de Guarujá, José Roberto Mendes Reinaldo.

Segundo Paulo Sérgio de Oliveira Cavalcante, coordenador em Guarujá, a Operação Dia dos Namorados segue até o fim da semana e tem como foco o fácil acesso dos clientes ao Código de Defesa do Consumidor.

Os estabelecimentos visitados que não estavam adequados aos requisitos obrigatórios do Código de Defesa do Consumidor, receberam uma notificação para efetuarem as mudanças imediatamente. Como o Dia dos Namorados ocorre no início da próxima semana, o Procon voltará aos locais notificados para verificar se os comerciantes se adequaram às exigências obrigatórias.

Foto: Hygor Abreu