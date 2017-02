Procon móvel presta atendimento em Guarujá e Santos

Em parceria com os Procons das cidades de Guarujá e Santos, a Fundação Procon-SP, órgão vinculado à Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania, leva a sua unidade móvel para atendimento à população nos dois municípios nos dias 20 e 21 de fevereiro. Os especialistas da instituição orientarão consumidores sobre seus direitos e, também, pessoas superendividadas – aquelas que comprometeram mais do que 30% dos seus rendimentos com dívidas de consumo.

O atendimento será realizado em Guarujá no dia 20, das 9 às 15 horas, na Praça 14 Bis (avenida Thiago Ferreira, s/nº, em Vicente de Carvalho) e, em Santos no dia 21, das 10 às 15 horas, na avenida Marechal Deodoro, 17, no Gonzaga.

O micro-ônibus do Procon-SP tem atendido a população em várias partes do estado, e durante as ações, especialistas do órgão além de orientar os consumidores, também entregam cartilhas e informativos sobre seus direitos. As ações itinerantes resultaram em cerca de 1.700 atendimentos pelo Programa de Apoio ao Superendividado (PAS) em 2016.

O consumidor que tiver mais do que 30% do seu orçamento comprometido com dívidas de consumo poderá se inscrever no Programa de Apoio ao Superendividado (PAS), mantido pelo Procon-SP, e obter ajuda para renegociar seus débitos e sair do vermelho. Mais informações sobre o PAS podem ser consultadas no link www.procon.sp.gov.br/categoria.asp?id=573.

São consideradas dívidas de consumo: financiamentos (automóvel, imóvel, reforma, etc.) parcelamento de compras (crediário / cartão) e empréstimos (bancários / consignados). Que são diferentes de despesas de subsistência como pagamento de mensalidades, condomínio, compra de alimentos, transporte público, etc.