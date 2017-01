Procon notifica Dersa por irregularidade na fila da balsa

Foto: Secom/Guarujá

O Procon de Guarujá formalizou junto à empresa Dersa Desenvolvimento Rodoviário S/A, concessionária que administra a travessia Guarujá-Santos, a entrega de um auto de constatação de irregularidade sobre o tempo de espera de embarque divulgado pelo site da concessionária aos usuários do sistema. Segundo o órgão, a notificação, entregue na quarta-feira, 25, deve gerar multa à empresa, que será aplicada ao final da fiscalização, que vem sendo praticada pelo órgão.

A verificação da qualidade dos serviços da Dersa foi solicitada pelo prefeito Válter Suman depois de constatadas diversas reclamações sobre o serviço. A fiscalização, que começou na semana passada, deve acontecer também nas travessias de Vicente de Carvalho-Centro de Santos e Guarujá-Bertioga.

Segundo o Procon, um veículo que estava no final da fila foi acompanhado por um fiscal até o momento do embarque. Na ocasião, às 18h45, quando o site marcava que o tempo de espera era de 40 minutos, um dos fiscais marcou um carro e o seguiu até as 19h25, momento em que o veículo entrou na embarcação de travessia. Diferentemente do que estava sendo divulgado no site da empresa, o motorista levou 50 minutos para realizar o percurso, o que caracteriza irregularidade do serviço prestado pela concessionária, superando em 10 minutos do prazo divulgado.

A notificação foi entregue pelo órgão de defesa do consumidor ao gerente operacional da Dersa. Segundo o dirigente do Procon, Alexandre Cardoso, o documento embasa a futura multa disciplinar à empresa. “A informação ao usuário precisa estar correta. Ainda estamos colhendo outras informações e haverá fiscalização em outros dias para verificarmos se existem outras irregularidades”, explica o diretor. A multa será aplicada somente ao término da fiscalização, que não tem data definida para acabar. A Fundação Procon embasa suas ações no Código de Defesa do Consumidor do Brasil, em respeito à proteção dos direitos do cidadão.

A Dersa respondeu, por meio de nota, que “recebemos um auto de constatação, que não significa que fomos multados. E a Dersa está à disposição do órgão para prestar todos os esclarecimentos necessários”.