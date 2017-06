Procurado por roubo é capturado em Bertioga

O roubo foi praticado em 2014, no município de Guarujá

Um rapaz de 23 anos foi preso na madrugada desta segunda-feira, 19, durante patrulhamento da Polícia Militar no Centro de Bertioga. O jovem era procurado por um roubo ocorrido em Guarujá em 2014.

A abordagem aconteceu por volta das 2 horas, na rua Thomé de Souza, quando os policiais avistaram Carlos Lima de Carvalho em atitude suspeita e resolveram pará-lo. Durante a revista pessoal nada foi encontrado com o suspeito, entretanto, em consulta via Copom os policiais descobriram que Carlos era procurado pela prática de roubo e violência contra a vítima. Além do crime em Guarujá, ele também possui passagem por furto.

O jovem foi encaminhado para a Delegacia de Bertioga e será transferido para a Cadeia Pública de Guarujá.

Foto: JCN