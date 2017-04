Procurado por tráfico é capturado no Chácaras

Cleber teve prisão decretada pela Justiça de Guarujá por tráfico de entorpecentes

A Polícia Militar capturou na manhã de sábado, 15, um homem procurado por tráfico de entorpecentes no bairro Chácaras, em Bertioga.

Os soldados Andyson e Clóvis faziam patrulhamento pelo bairro quando, por volta das 9h30, viram o indiciado em atitude suspeita no cruzamento entre a Estrada 11 e a Estrada 4. Em abordagem, nada foi encontrado com Cleber Oliveira Ramos, no entanto, quando pesquisado seu nome no sistema, foi descoberta a situação de procurado pela Justiça de Guarujá por tráfico de entorpecentes.

O indiciado foi preso e deve ser encaminhado para cumprimento da pena.

Foto: Divulgação