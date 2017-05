Professora de balé municipal pede demissão em Bertioga

Professora Andrea de Oliveira alega que não recebeu infra-estrutura adequada para dar aulas na cidade

A professora de balé Andrea de Oliveira pediu demissão à prefeitura nesta quinta-feira, 25. Ela dava aulas para o balé municipal de Bertioga desde 2009 e alega que houve desrespeito do executivo com o trabalho realizado há 12 anos. “Antes que minguasse eu resolvi sair. Não tenho que ficar mendigando coisas bobas”, relatou a professora.

O principal motivo da demissão foi pressão por abertura de novas vagas. “O projeto já tem 200 alunas. Eu estou com duas professoras, minha equipe foi reduzida, eu tinha uma a mais no ano passado. Não tinha condições de colocar mais alunas, perderia a qualidade de ensino”, afirmou. “Nessa gestão, me ofereceram um salário inferior e, mesmo assim, eu voltei a lecionar, por amor a arte e pra não deixar as crianças sem aula”, relatou.

Problemas menores como um tapete de degradado, a falta de água potável para as alunas e animais no mesmo local de aula também influenciaram na saída de Andrea. “Eu adoro animais, mas tinham três gatos de rua lá junto com as crianças, não é adequado”, lamentou. Andrea também alega que o secretário de Turismo, Esporte e Cultura a acusou de vender fotos do espetáculo realizado no fim do ano passado de forma ilegal. “Os pais pagaram fantasias, pagaram ingressos, as fotos são o resultado da conclusão do trabalho e só poderiam ser vendidas no local de aula”, defendeu-se.

Questionada, a prefeitura respondeu que “para as professoras que pediram demissão, já temos as substitutas. As aulas continuam normalmente sem nenhum tipo de interrupção”. A professora agora trabalhará independentemente e montará sua própria escola de balé.