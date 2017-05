Programa Clorofila promove curso de fotografia Percepção do Olhar

Curso voltado a professores e alunos é ministrado pelo fotógrafo Du Zuppani

O programa Clorofila de Educação Ambiental, da Sobloco Construtora, promoveu o curso de fotografia Percepção do Olhar, ministrado pelo fotógrafo Du Zuppani, durante o mês de maio. Professores e alunos das escolas parceiras do programa tiveram aulas teóricas e práticas na Riviera de São Lourenço.

A primeira aula foi teórica e reuniu 31 pessoas, das quais 23 alunos e oito professores, no dia 5 de maio. No ­­­dia 17 de maio, os alunos fizeram uma aula prática com um passeio pela Riviera de São ­­­Lourenço, para captação de imagens, quando utilizaram as técnicas aprendidas durante o primeiro encontro. Os alunos foram à praia, passearam pelas ciclovias e áreas verdes do bairro.

No dia 23 de maio, foi a vez de os professores reunirem-se para captação de imagens na Riviera de São Lourenço. A iniciativa faz parte da programação especial em comemoração aos 25 anos do programa Clorofila.

Foto: Divulgação