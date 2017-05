Programa Cubatão Sinfonia em apresentação pelo Dia das Mães

Jovens do programa homenagearão as mães da cidade em duas apresentações de música clássica e popular

Os jovens do programa Cubatão Sinfonia homenagearão as mães da cidade com duas apresentações de música clássica e popular, na sexta-feira, 12 e sábado, 13. As sessões ocorrerão na escola estadual do núcleo e também na sede do programa, ambos na Cota 200.

No dia 12 de maio, às 15 horas, o destaque é para o Grupo Ritmo e Sons Cubatão Sinfonia, na Escola Estadual Maria Helena Duarte Caetano (rua Onze, s/nº). Os alunos de percussão e sopros se apresentarão em quartetos, quintetos e em grupo.Já no sábado, 13, serão realizadas atividades musicais e de expressão corporal especialmente para as mães dos alunos da iniciativa. O evento está programado para iniciar às 14 horas, na sede do programa (avenida Principal, 1.016).

O Cubatão Sinfonia é realizado pela Associação de Músicos da Banda Sinfônica de Cubatão e conta com patrocínio da Copebras – empresa da CMOC International Brasil que possui operação de fosfatos -, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. O programa tem também o apoio da prefeitura de Cubatão e do Ministério da Cultura.

A iniciativa

Criado para atender jovens de áreas de vulnerabilidade social como as Cotas e outros locais próximos, o Cubatão Sinfonia ensina a prática de instrumentos musicais, canto coral e expressão corporal desde 2007. Neste período, acolheu mais de 800 crianças e adolescentes, tirando-os da ociosidade no contra turno do colégio.

Atualmente são quase 200 estudantes cadastrados que, além das aulas, compõem os grupos de câmara e Fanfarra da Escola Maria Helena. Desde 2012, possui o selo da Unicef, o que certifica a seriedade do projeto no atendimento à criança e ao adolescente. O Programa foi semifinalista do Prêmio Itaú-Unicef, selecionado entre mais de 2.922 projetos de todo o país.

Desde o ano passado, o programa possui outro projeto: a Orquestra Cubatão Sinfonia, onde são atendidos 40 jovens com até 21 anos de idade, jovens músicos divididos em naipes de cordas, sopros (madeiras e metais) e percussão. O objetivo é viabilizar e incentivar a continuidade do estudo da música instrumental, desmitificando as diversas áreas musicais e formalizando a união de todos os alunos que frequentam regularmente as aulas teóricas.A formação conta com 20% dos alunos oriundos do Programa Cubatão Sinfonia – que participam com o intuito de que suas habilidades sejam desenvolvidas na coletividade; 70% das vagas são destinadas aos demais músicos-alunos pré-avaliados de outras instituições musicais, ONGs, projetos culturais, escolas de música, conservatórios e estudantes de música de forma privada; e as demais, 10%, são de alunos-músicos suplentes, que atuam como estagiários.

Foto: Divulgação/PMC