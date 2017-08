Programa Direção Segura autua 15 motoristas em Mongaguá

Blitze do programa fiscalizou 180 veículos entre a noite de sábado, 29, e a madrugada de domingo, 30

O Programa Direção Segura – ação coordenada pelo Detran.SP para a prevenção e redução de acidentes e mortes no trânsito causados pelo consumo de álcool combinado com direção – autuou 15 pessoas em operação de fiscalização da Lei Seca realizada entre a noite de sábado, 29, e a madrugada de domingo, 30 em Mongaguá.

Durante a blitz, realizada na avenida São Paulo, foram fiscalizados, ao todo, 180 veículos. Quinze condutores foram autuados por embriaguez ao volante ou recusa ao teste do bafômetro. Eles terão de pagar multa no valor de R$ 2.934,70, além de responder a processo administrativo junto ao Detran.SP para a suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

Seis desses motoristas, além da multa e da suspensão, também responderão na Justiça por crime de trânsito por apresentarem índice a partir de 0,34 miligramas de álcool por litro de ar expelido no teste. Se condenados, poderão cumprir de seis meses a três anos de prisão, conforme prevê a Lei Seca, também conhecida como “tolerância zero”.

Foto: Reprodução/Internet