Programa Sócio Rei conquista mais de 2 mil associados em dois meses

Nova gestão do programa de benefícios do Santos Futebol Clube também regularizou cerca de 2.800 associações neste período

Desde o início da nova gestão do programa Sócio Rei, em maio de deste ano, mais 2.191 associações foram feitas, de um total de 76.000 sócios-torcedores. Além de oferecer diversos benefícios, agora os associados têm a oportunidade de vivenciar experiências exclusivas, como: abrir a maior bandeira do mundo de Clube de Futebol na Vila Belmiro, assistir a um treino do time no CT Rei Pelé, participar de ação em campo com atletas do elenco profissional e ganhar a camisa usada pelo jogador durante uma partida.

Pelo menos 200 sócios vivenciaram momentos como esses nos primeiros 60 dias de vigência do novo programa. A próxima etapa será a reformulação do programa de benefícios que trará inúmeras novidades, prêmios e brindes.

Para a responsável de Marketing do Programa Sócio Rei, Amanda La Scala, o desafio é aproximar o sócio do Clube. “O sócio precisa se sentir parte integrante do Santos Futebol Clube. O foco do novo programa é oferecer experiências inesquecíveis como, por exemplo, assistir a um jogo de camarote ao lado de ex-atletas como Clodoaldo, Lima ou Mengálvio.”

O programa Sócio Rei oferece uma série de benefícios e experiências para a torcida. Além das modalidades (Black, Gold e Silver) para os planos de sócio, o Santista pode optar também pelo Torcedor Oficial do Peixe (TOP), um plano popular e acessível. O TOP não está vinculado a nenhuma categoria de sócio, mas o torcedor recebe um cartão exclusivo e tem prioridade na compra de ingressos online, antes da abertura da bilheteria para torcedor comum. Os valores vão de R$ 10 a R$ 100 mensais. Mais informações sobre o Programa Sócio Rei estão disponíveis no site www.sociorei.com.br ou nas redes sociais (Facebook e Instagram).