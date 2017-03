Programe-se

Feiras de orgânicos e de artesanato são atrações do fim de semana em Bertioga

O fim de semana em Bertioga conta com atrações como as Feiras de Artesanato e de Orgânicos. Os interessados em atividades diferenciadas na cidade já podem se programar.

Todos os sábados, das 14 às 22 horas, e domingos, das 10 às 17 horas, ocorre a Feira de Artesanato da cidade na Casa da Cultura (avenida Tomé de Souza, 130, Centro). Há variedade nos produtos confeccionados por artesãos da região. Na quinta-feira, 9, a partir das 19 horas, o mesmo local recebe uma palestra e roda de conversa direcionada ao público masculino com o historiador Cadu de Castro, que abordará o tema “Machismo: o que eu tenho a ver com isso?”.

Os alimentos orgânicos ganham espaço todos os sábados na Feira de Orgânicos, realizada de maneira itinerante na cidade. Neste sábado, 4, das 15 às 19 horas, o espaço permanecerá montado na Escola Governador Mario Covas Júnior (avenida São Lourenço, 2.160, Riviera de São Lourenço). Já nos dias 11 e 25, será realizada na Casa de Cultura, das 15 às 19 horas. No dia 18, das 11 às 15 horas, os moradores do Rio da Praia e proximidades poderá conhecer e adquirir os produtos nas dependências do Sesc Bertioga (rua Pastor Djalma da Silva Coimbra, 20, Rio da Praia).

Outras atividades

As comemorações do Dia da Mulher em Bertioga contarão com um passeio especial, somente para elas, no Barco Escola Arca do Saber. As saídas, realizadas no dia 8, serão às 9 e às 14 horas, com limite de ocupação para 36 pessoas. As interessadas devem se inscrever anteriormente no Viveiro de Plantas “Seo Leo” (rua Manoel Gajo, 1080, Centro), de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. É necessário levar uma lata de leite em pó que será destinada ao Fundo Social de Solidariedade. Mais informações podem ser obtidas no telefone 3317-4599 ou 3319-8084.

Para os amantes de xadrez, há inscrições abertas para novas turmas no Ginásio Municipal Alberto Alves (rua Henrique Montez, s/n), de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas ou das 14 às 16 horas. É preciso levar: Documento de Identificação (RG, Certidão de Nascimento), Comprovante de Residência, 2 fotos 3×4 e Atestado Médico. As aulas iniciam dia 20, na Casa da Cultura, com turmas pela manhã e à tarde.

Foto: Renata de Brito