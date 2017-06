Projeto Buscapé promove VI Arraial Gastronômico em São Sebastião

Arraial acontece entre 21 e 23 de julho na Praça do Por do Sol, em Boiçucanga

O VI Arraial Gastronômico do Projeto Buscapé acontecerá entre os dias 21 e 23 de julho na Praia de Boiçucanga, em São Sebastião. O evento reunirá cozinheiros renomados, que terão barracas onde serão servidos pratos variados a partir das 19 horas.

Entre os nomes confirmados para o Arraial, estão Lucas Corazza; Marcelo Corrêa Bastos, do Jiquitaia; Ivan Ralston, do Tuju; Gabriel Matteuzzi, do Tête à Tête; Flávio Miyamura, do restaurante Miya; Juliano Valese, do Torero Valese; Mônica Rangel, do Gosto com Gosto; Ana Bueno, do Banana da Terra, de Paraty; Norberto, do Frangó; Idolo Neto; Checho Gonzales, da Comedoria Gonzales; e outros. Todos os pratos custarão entre R$ 5 e R$ 15 e a arrecadação será revertida em prol da instituição.

A curadoria é assinada pelo chef Eudes Assis, Vice-Presidente e Coordenador de Gastronomia do Buscapé, que há dez anos promove atividades culturais, esportivas e culinárias para mais de 120 crianças carentes na região. O projeto faz um trabalho de capacitação desses jovens, para que no futuro eles possam trabalhar nas áreas de gastronomia e turismo.

Grande parte da verba anual do Projeto Buscapé é proveniente das vendas realizadas durante o Arraial Gastronômico. Com o valor coletado em 2017, a expectativa é de que, além dos recursos para manter as atividades do projeto durante o ano, sejam adquiridos também equipamentos e mobiliários para a nova sede da instituição, inaugurada no ano passado em Boiuçucanga.

O Projeto Buscapé existe desde 2006, com o apoio da Policia Militar e do Ministério Público Estadual, e contribui para a formação de mais de 120 crianças e jovens das escolas de bairros da Costa Sul de São Sebastião, com aulas culinárias, esportivas e culturais. Desde o ano passado, a instituição tem sua sede própria em Boiçucanga.

O Arraial acontece entre os dias 21 e 23 de julho, das 19 horas a meia-noite, na Praça do Por do Sol. A entrada é gratuita.

Foto: Divulgação