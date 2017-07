Projeto pretende implantar mais de mil câmeras de segurança em Bertioga

Secretário de Segurança e Cidadania pretende fazer parceria entre moradores e empresa de segurança para implantar sistema integrado de monitoramento por câmeras

O secretário de Segurança e Cidadania de Bertioga, Taciano Goulart, estuda duas medidas de monitoramento por câmeras de segurança. A primeira contempla as principais vias do município, como entradas e saídas da cidade, com 30 câmeras. No segundo caso, o objetivo é alcançar mil câmeras distribuídas pela cidade. O plano final é unificar os dois projetos em um sistema integrado de monitoramento por câmeras de segurança.

O anúncio foi feito durante reunião do Conselho Municipal de Segurança (Comsegur), na tarde de quarta-feira, 12. Para o projeto das mil câmeras, a ideia é abrir um chamamento público para convocar empresas interessadas em colocar câmeras por toda a cidade, conforme explica o secretário: “A empresa deve oferecer o serviço aos moradores e comerciantes e disponibilizar as imagens para a prefeitura. Assim, realizaremos a integração ao nosso monitoramento integrado”.

Uma das exigências do chamamento é de que 50, das 1.000 câmeras, estejam à disposição da prefeitura, para escolha de local de implantação. O processo foi encaminhado à prefeitura na quinta-feira, 13, onde tramitará até que seja aprovado pelo departamento jurídico.

O projeto em parceria com os moradores necessita da adesão da população de Bertioga, mas Goulart garante que há interesse de todas as partes. “Nós fomos procurados, inclusive, pelo CDL [Câmara de Dirigentes Lojistas] com interesse nesse sentido. Por isso, tivemos a ideia de abrir o chamamento público. Não poderíamos fazer isso direcionado para uma determinada empresa, tínhamos que abrir para qualquer empresa que queira participar nesses moldes”.

Presidente do CDL, Marisa Negro afirmou que entrou em contato com o secretário no início do ano, com uma proposta de implantação de câmeras nos comércios locais. “Levei a proposta de uma empresa que tem convênio com o governo do estado de São Paulo e os Conseg’s [Conselho Estadual de Segurança]. Essa empresa estava disposta a ceder cerca de 60 câmeras para a prefeitura em troca do ponto de internet, pois tudo é feito pelo aplicativo de celular”, explicou.

Segundo Marisa, essa é uma sugestão antiga dos comerciantes locais. “Faz tempo que os comerciantes querem isso, até porque não tem como a prefeitura colocar câmeras em todos os lugares, ela tem que monitorar lugares públicos. O corredor comercial pegaria parte das avenidas Anchieta e 19 de Maio, no Centro e Maitinga, onde se concentram os comércios. Uma câmera pode monitorar uma quadra, por exemplo”, declarou.

Já o projeto de implantação das 30 câmeras, nas principais vias do município, será feito no sistema comodato, ou seja, um empréstimo gratuito de bens duradouros, que deve ser restituído no tempo determinado pelas partes. “Funciona como se fosse um aluguel dos equipamentos. Nesse sistema, a empresa responsável pelo comodato faria a manutenção e monitoramento das câmeras”, afirmou Goulart.

Este processo já foi protocolado na prefeitura e está em andamento, segundo o fiscal de trânsito Roberto Teixeira. “O monitoramento das vias já tem até número de processo e deve começar, possivelmente, em outubro. Isso porque a gente vai ampliar o trânsito e construir uma sala de monitoramento aqui na diretoria”. A Diretoria de Trânsito fica na rua Elias Nehme, 92, no Centro (atrás da Delegacia de Polícia de Bertioga).

Foto: Diego Bachiéga

