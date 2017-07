Projeto Coletivo Jovem abre 120 vagas para cursos gratuitos em Guarujá

Inscrições para os cursos seguem até dia 20 no centro administrativo da Associação Palavra de Vida

O Projeto Coletivo Jovem, de Guarujá, oferece 120 vagas para cursos gratuitos de desenvolvimento profissional e capacitação, nas áreas de comunicação e tecnologia, marketing e vendas e produção de eventos, para pessoas entre 15 a 25 anos. As inscrições vão até o dia 20 de julho.

Os interessados devem comparecer ao centro administrativo da Associação Palavra de Vida, que fica na rua Miosótis, 85, Jardim Primavera, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. É necessário levar duas fotos 3×4, xerox do RG e CPF, além do comprovante de residência. Em caso de menores de idade, é preciso estar acompanhado de um responsável legal. Outras informações: 3384-1443.

Com início previsto para o dia 24 de julho, os cursos terão dois encontros semanais e o objetivo é capacitar os jovens que estão cursando ou já tenham concluído o Ensino Médio, para promover oportunidades de crescimento profissional.

O supervisor do Coletivo Jovem, Lídio Neres, afirma que a iniciativa existe há quatro anos e já beneficiou aproximadamente 1.000 jovens. “Visamos proporcionar uma qualificação profissional para que eles consigam o primeiro emprego”, afirmou Lídio.

Foto: Reprodução/Internet

