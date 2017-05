Projeto da Unimonte cria comedouro para cães em Cubatão

Comedouro foi implantado na Praça Princesa Isabel, no centro da cidade

Um projeto chamado Pet Food foi implantado no sábado, 27, em Cubatão, e alimenta diariamente os cães de rua que passam pela Praça Princesa Isabel, no centro da cidade. Um comedouro comunitário para cães foi instalado por um grupo de alunos do curso medicina veterinária do Centro Universitário Monte Serrat (Unimonte).

De acordo com a universidade, o local foi escolhido devido a grande concentração de animais de rua e abandonados. O dispositivo é simples: canos de PVC com a estrutura modificada, para que a ração seja disponibilizada na quantidade adequada (cerca de 4 kg de ração para cães de porte médio). Cada comedouro custou R$ 57 e a ração foi arrecadada pelos alunos na própria universidade.

Segundo os alunos, uma pesquisa feita pela Sociedade Mundial de Proteção Animal (WSPA), estima que 75% dos cães do mundo estejam na rua. O trabalho Pet Food é realizado pelos universitários Eliezer Batista Ângelo Júnior, 19, Giovanna Duarte Jaime de Lima, 19, Jéssica da Costa Silva, 18, Jonathan Siquera Almeida, 18, Maitê Louback de Oliveira, 18, e Mayara Silva Andrade, 24.

O projeto aceita doações e, quem quiser ajudar deve entrar em contato pela página do Facebook Projeto Pet Food.

Foto: Facebook/Projeto Pet Food