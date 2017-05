Projeto de monitoria dos ônibus rende prêmio à Ilhabela

Condecoração foi recebida durante congresso Smart City, que premia inovações em soluções urbanas

O prefeito de Ilhabela Márcio Tenório recebeu, na noite de terça-feira, 23, em evento realizado na sede do governo do estado do Paraná, em Curitiba, o prêmio Inova Cidade. A condecoração foi entregue durante o Congresso Smart City Business America Congress & Expo 2017, – maior evento de promoção de soluções urbanas sustentáveis da América Latina. A láurea resulta do desenvolvimento do projeto Cidade Digital e Mobilidade Urbana, ação de monitoria do serviço de transporte público que deve ser implantada em breve no município.

Nas palavras do prefeito, “é uma honra ter a cidade contemplada diante de outros tantos municípios, e participar deste congresso que reúne pensadores e gestores em busca por soluções para infraestrutura, tecnologia, inovação e desenvolvimento sustentável”. O projeto que rendeu o prêmio foi apresentado ao público na sexta-feira, 26, no paço municipal, às 16 horas.

Além de receber o prêmio, Márcio Tenório participou da Smart City ao lado de outros 50 prefeitos de cidades de toda a América Latina, em busca de ideias e parcerias para a solução de problemas de infraestrutura, tecnologia e inovação. “Nosso município precisa se desenvolver de forma planejada e que envolva a sustentabilidade. Oportunidades como essa são importantes por reunir pensadores e gestores em busca de um único objetivo: o desenvolvimento sustentável”, salienta o prefeito.

O congresso visa ainda acelerar o desenvolvimento das smart cities na América Latina por meio do networking, debate qualificado e geração de negócios entre protagonistas dos setores público e privado.

