Projeto Guri abre 250 vagas no Polo Regional Santos

O Projeto Guri , mantido pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, oferece 250 vagas no Polo Regional Santos. O polo, que funcionou há alguns anos na Cadeia Velha de Santos, volta ao local com matrículas abertas para as aulas de iniciação musical, contrabaixo, coral juvenil, percussão, viola, violão, violino e violoncelo. Novos alunos têm até o dia 3 de março para a inscrição.

Os interessados devem ter de 6 a 18 anos incompletos. Para a matrícula é necessário comparecer no Teatro Guarany (praça dos Andradas, 100, Centro – Santos), acompanhado pelo responsável, portando os seguintes documentos:

Certidão de Nascimento ou RG do aluno (original e cópia);

Comprovante de matrícula escolar e/ou declaração de frequência escolar;

RG do responsável (original e cópia);

Apresentação do comprovante de endereço para consulta.

Não é preciso ter conhecimento prévio de música, nem possuir instrumento ou realizar testes seletivos. O início das aulas está previsto para o dia 6 de março. Mais informações podem ser obtidas no site projetoguri.org.br.

O polo funciona de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h

Sobre o Projeto Guri

Mantido pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, o Projeto Guri é considerado o maior programa sociocultural brasileiro e oferece, nos períodos de contraturno escolar, cursos de iniciação musical, luteria, canto coral, tecnologia em música, instrumentos de cordas dedilhadas, cordas friccionadas, sopros, teclados e percussão, para crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos. Mais de 49 mil alunos são atendidos por ano, em quase 400 polos de ensino, distribuídos por todo o estado de São Paulo. Os mais de 330 polos localizados no interior e litoral, incluindo os polos da Fundação CASA, são administrados pela Amigos do Guri, enquanto o controle dos polos da capital paulista e Grande São Paulo fica por conta de outra organização social. A gestão compartilhada do Projeto Guri atende a uma resolução da Secretaria que regulamenta parcerias entre o governo e pessoas jurídicas de direito privado para ações na área cultural. Desde seu início, em 1995, o Projeto já atendeu cerca de 650 mil jovens na Grande São Paulo, interior e litoral.

Sobre a Amigos do Guri

A Amigos do Guri é uma organização social de cultura que administra o Projeto Guri. Desde 2004, é responsável pela gestão do programa no litoral e no interior do estado de São Paulo, incluindo os polos da Fundação CASA. Além do Governo de São Paulo – idealizador do projeto –, a Amigos do Guri conta com o apoio de prefeituras, organizações sociais, empresas e pessoas físicas. Instituições interessadas em investir na Amigos do Guri, contribuindo para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, têm incentivo fiscal da Lei Rouanet e do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FUMCAD). Pessoas físicas também podem ajudar. Saiba como contribuir pelo site projetoguri.org.br/faca-sua-doacao.

Foto: Divulgação