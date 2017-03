Projeto Guri prorroga inscrições para novos alunos

Ao todo, há mais de 300 vagas para os polos do litoral. Interessados devem ter entre 6 e 18 anos incompletos

As inscrições para as aulas de música do Projeto Guri, considerado o maior programa sociocultural brasileiro, mantido pela Secretaria da Cultura do estado, foram prorrogadas. Ao todo, ainda há 320 vagas para novos alunos nos polos Miracatu, Mongaguá, Regional Santos, São Vicente e Sete Barras. Os cursos são de instrumentos musicais, canto coral e iniciação musical (esse voltado para crianças de 6 a 8 anos).

Para os polos Miracatu, Mongaguá e Regional Santos, as inscrições seguem até 17 de março. Já para os polos São Vicente e Sete Barras, os interessados devem matricular-se ainda nesta semana, até sexta-feira, 10.

É requisito que os interessados tenham de 6 a 18 anos incompletos. Para a matrícula é preciso comparecer no polo em que deseja estudar, acompanhado pelo responsável, portando os seguintes documentos: certidão de Nascimento ou RG do aluno (original e cópia); comprovante de matrícula escolar e/ou declaração de frequência escolar; RG do responsável (original e cópia); apresentação do comprovante de endereço para consulta.

Não é necessário qualquer conhecimento prévio de música, nem possuir instrumento ou realizar testes seletivos. O início das aulas ocorre de acordo com a data de matrícula de cada aluno.

Mais informações sobre os cursos oferecidos no polo da cidade de interesse estão disponíveis no site www.projetoguri.org.br/matriculas.

Confira a lista completa dos polos com vagas abertas:

Polo Miracatu

Vagas: 15

Telefone: (13) 3847-1498

Funcionamento: terças e quintas-feiras, das 13h às 17h

Endereço: Rua 11 de Junho, 350, Centro. CEP: 11850-000

Polo Mongaguá

Vagas: 33

Telefone: (13) 3448-9183

Funcionamento: quartas e sextas-feiras, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30

Endereço: R. Caraguatatuba, 479, Agenor de Campos. CEP: 11730-000

Polo Regional Santos

Vagas: 215

Dias e horários para matrículas: segundas as sextas-feiras, das 8h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00

Local para efetuar as matrículas: Teatro Guarany – Pça. dos Andradas, 100, Centro, Santos/SP

Telefone do Teatro Guarany: (13) 3219-3828

Funcionamento do polo: segunda as sextas-feiras, das 8h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00

Endereço do polo: Cadeia Velha – Pça. dos Andradas, s/nº – Centro, Santos/SP

Polo São Vicente

Vagas: 33

Telefone: (13) 3468-8636

Funcionamento: terças e quintas-feiras, das 8h às 11h e das 13h30 às 18h

Endereço: R. Tenente Durval De Amaral, 72, Catiapoã. CEP: 11310-050

Polo Sete Barras

Vagas: 24

Telefone: (13) 2615-4956

Funcionamento do polo: segundas e quartas-feiras, das 13h às 17h

Endereço do polo: R. Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, 230, Centro. CEP: 11910-000

Foto: Divulgação