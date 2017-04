Projeto seleciona crianças do bairro Chácaras para tratamento bucal

Programa Dentista do Bem realizou triagem com 50 crianças do bairro

Cerca de 50 crianças dos projetos Acica, Fundação 10 de Agosto, Bem Querer e da colaboradora Maria Amélia, participaram de uma triagem do Dentista do Bem, na tarde de sexta-feira, 28, nas dependências do projeto Acica (Rua Lincoln Bolivar, 235, Chácaras).

A ação foi coordenada pela dentista Mirian Gregio, que participa da Oscip mundial Turma do Bem, há seis anos. A Oscip conta com 16 mil dentistas pelo mundo, que trabalham voluntariamente oferecendo atendimento odontológico gratuito à população de baixa renda. “Em Bertioga, somos 15 dentistas. As crianças selecionadas para receber o tratamento devem ter de 11 a 17 anos, estar mais próximas do primeiro emprego e com pior condição bucal”, contou a coordenadora regional, Mirian.

Para muitas das crianças, este foi o primeiro contato com um dentista, como a Louendry Keshiley de Rodrigues da Silva, de 8 anos. “Eu nunca fui no dentista, estou feliz de estar aqui”, contou a pequena.

A triagem é simples, o profissional analisa a saúde bucal da criança e os selecionados são encaminhados para realizar o tratamento nas clínicas particulares dos dentistas conveniados. “O tratamento é de alto nível e com as crianças que mais necessitam”, explica Mirian.

A escolha dos pacientes é feita pela Oscip Turma do Bem, de acordo com os critérios necessários. O evento contou com apoio das dentistas Dra. Desiree Zuppani e Dra. Bete Aguiar; além do Rotary Club Bertioga.

Marina Aguiar

Foto: JCN