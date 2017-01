Proprietário de posto é assaltado em saidinha de banco

Foto: Via WhatsApp

O proprietário de um posto de gasolina da Riviera de São Lourenço, foi assaltado na tarde desta sexta-feira, 6, quando saía do banco Bradesco, na avenida Anchieta, no Centro de Bertioga.

De acordo com testemunhas, dois indivíduos desconhecidos, que estava em uma moto, abordaram a vítima e exigiram que ela entregasse a sacola. No entanto, ele reagiu e levou coronhadas dos assaltantes, que em seguida, tomaram seus pertences e fugiram com um pacote. Ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento, onde passou por atendimento médico. Segundo a Polícia Militar, o valor roubado foi de R$30 mil.