Quadrilha amarra casal de idosos em roubo à residência

Bandidos imobilizaram braços e pés das vítimas com ‘enforca gato’ e tiras de panos. Antes da fuga, quadrilha cortou a linha telefônica

Um casal de idosos foi amarrado com ‘enforca gato’ e tiras de pano durante um roubo a residência no bairro Vista Linda, em Bertioga na noite de sábado, 17. Totalmente armada, a quadrilha manteve as vítimas atadas e, antes de fugir, cortaram a linha telefônica para adiar o acionamento da polícia.

Conforme informado à polícia, os idosos, com idades de 61 e 68 anos, chegavam à residência, por volta das 20h30, quando foram abordados por quatro bandidos armados e encapuzados. Eles mandaram que o casal entrasse rápido, levando-os para o piso superior. A quadrilha colocou as vítimas na cama e amarraram seus os pés e mãos com ‘enforca gatos’ e tiras de panos.

Entre os objetos subtraídos da casa estão: televisores; aparelho de som; tanquinho; panela elétrica; secador e chapinhas; cartões de crédito; cheques; roupas de cama e vestuário; documentos; perfume; celulares; carne que estava no freezer; as alianças do casal; e R$ 5 mil.

Os bandidos mantiveram o casal de idosos amarrados durante todo o roubo, que durou cerca de uma hora e meia. Para a fuga a quadrilha usou os dois veículos do casal.

Uma das vítimas conseguiu se libertar mastigando o ‘enforca gato’ e conseguiram acionar a polícia pelo telefone do vizinho. O caso será investigado pela delegacia de Bertioga.

Outros casos

No sábado, 16, os moradores de uma residência localizada a 450 metros de distância também foram vítimas de roubo. Este roubo foi cometidos por três homens também armados e encapuzados.

Por volta das 22h30, as vítimas abriram o portão da residência para uma familiar sair, quando foram rendidos pelos bandidos. Um dos ladrões permaneceu na sala para vigiar os moradores enquanto os outros dois recolhiam os pertences. Ao todo, foram levados do local: documentos; cartões bancários; aparelhos domésticos; tablet; uma aliança de ouro; celulares; relógios; e R$ 280.

Os criminosos levaram as chaves e trancaram as vítimas na residência antes de saírem.

Na madrugada do mesmo dia, outra residência foi roubada, desta vez no bairro de Boraceia. A vítima foi abordada por dois bandidos, ambos armados, que invadiram a sua casa por volta das 1h30. Eles levaram um televisor, roupas, malas, aparelho de som, uma caixa de ferramentas, furadeira e duas sacolas grandes com materiais de construção. Para o transporte dos objetos roubados, os ladrões levaram o carro da vítima.

Foto: JCN