Quadrilha foge após troca de tiros com polícia rodoviária

Confronto entre polícia e bandidos ocorreu na rodovia Anchieta, próximo a Cubatão, na tarde de sábado, 17

Uma ocorrência de roubo a veículo terminou em troca de tiros na tarde de sábado, 17, na rodovia Anchieta, que liga a Capital Paulista à Baixada Santista, próximo a Cubatão. Uma equipe da polícia militar da Tático Ostensivo Rodoviária (TOR) foi solicitada para buscar um veículo Fiat/Siena roubado no km 56 e pertencente à Ecovias, mas foram recebidos por tiros pelos bandidos.

O carro foi localizado no bairro Pilões, em Cubatão, com quatro indivíduos em seu interior. Ao avistarem a polícia, efetuaram diversos disparos e fugiram pela mata. O veículo foi recuperado com pertences das vítimas e um simulacro de revólver. O caso foi registrado no DP Sede de Cubatão.

Foto: Via WhatsApp