Quarteto de Cordas interpreta clássicos do rock em Santos

A apresentação acontece a partir das 20h30, no Teatro Guarany

O Quarteto de Cordas Martins Fontes apresenta clássicos do rock, nesta quinta-feira, 13, a partir das 20h30, no Teatro Guarany, em Santos. O show, que terá entrada gratuita, conta com a participação especial do maestro Mário Tirolli. O espetáculo reúne canções de grandes artistas como Raul Seixas, Beatles, Kandas, Red Hot Chili Peppers, Eric Clapton, entre outros.

O Quarteto, da Secretaria Municipal de Cultura, a Secult, é composto por dois violinistas, Ulisses Nicolai e Adonai Ribeiro; Erlon Lima, na viola; e Rossana Nicolai, no violoncelo. O conjunto, fundado em 1976, objetiva divulgar obras clássicas e músicas populares, além de realizar a integração da música com as artes visuais.

O Teatro Guarany fica na Praça dos Andradas, 100, no Centro Histórico. Mais informações pelo telefone (13) 3226 8000.

Foto: Ronaldo Andrade