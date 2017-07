Quatro casas de veraneio foram furtadas no fim de semana

Residências localizadas no Morada da Praia, Indaiá e Vista Linda foram arrombadas enquanto estavam vazias

A surpresa ao dar de cara com a casa de veraneio revirada ao chegar em Bertioga foi vivida por quatro famílias no último fim de semana. As residências foram arrombadas e furtadas durante a semana, enquanto ninguém estava no local. Dois furtos aconteceram no condomínio Morada da Praia, em Boraceia, entre os dias 5 e 7. Os boletins de ocorrência, entretanto, foram registrados no sábado, 9, quando as famílias chegaram na cidade.

A maneira com que os criminosos agem é a mesma, arrombam portas ou janelas e invadem a residência. Nas casas do Morada da Praia, o (s) criminoso (s) retirou um vidro da janela. Em uma casa furtada no Indaiá, uma janela foi aberta e, posteriormente, a porta da sala, com chaves que estavam no interior.

Das quatro, a residência que teve mais itens furtados, foi no bairro Vista Linda. A moradora, uma aposentada de Poá, encontrou o portão lateral e a porta de entrada arrombados. Ao realizar uma vistoria no local, deu falta de um radio portátil, um liquidificador, uma bomba d’água portátil, um ventilador, um cortador de grama, uma máquina de centrifugar roupas, um televisor, seis lâmpadas fluorescentes, um botijão de gás, um edredom e 15 utensílios de cozinha.

Marina Aguiar

Foto: Reprodução/Internet