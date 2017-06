Contratação de trabalhadores locais em obras do estado nas cidades também foi assunto debatido entre os prefeitos

Foi realizada, em Caraguatatuba, na semana passada, uma nova reunião do Conselho Deliberativo da RM Vale. Na pauta, investimentos para o litoral norte nos próximos anos e problemas comuns que atingem as cidades. O encontro também teve a participação dos prefeitos dos municípios do litoral norte e Paraibuna.

A reunião, presidida pelo prefeito de Campos do Jordão e presidente do Conselho Deliberativo da RMVale, Fred Guidonni, objetivou a criação de um documento oficial, a ser destinado ao governo do estado de São Paulo, para que seja estabelecido um plano de trabalho regional.

Entre as demandas feitas na reunião, o prefeito de Caraguatatuba Aguilar Júnior solicitou que o órgão tenha como cobrança prioritária ao governo do estado a construção de uma unidade de quimioterapia e radioterapia no litoral norte.

O pedido é de que a base seja implantada ao lado do Hospital Regional, em construção na cidade. Segundo ele, caso seja possível, o estado pode fazer um aditamento na obra para atender à solicitação.

Hoje, de acordo com Aguilar Júnior, a referência no tratamento oncológico é o Hospital São Francisco de Assis, em Jacareí. Porém, há casos de tratamentos que são feitos em cidades distantes até 800km do LN. “Submeter os pacientes que já estão debilitados a uma viagem longa é incompreensível e desumano, causando até mesmo outros danos à saúde. A ideia que propusemos ao estado é ter um prédio anexo ao Hospital Regional, já que existe área para isso. Nosso objetivo é concentrar os serviços de quimioterapia e radioterapia em Caraguatatuba e dar conforto aos pacientes e familiares da cidade e da região”. A proposta da unidade quimioterápica regional foi destacada também pelo prefeito de Ilhabela Márcio Tenório: “Vamos lutar juntos por esta causa. Apoio incondicionalmente a solicitação do prefeito Aguilar Júnior”.

Em janeiro deste ano, uma equipe técnica da Secretaria Estadual da Saúde esteve em Caraguatatuba para vistoriar as obras do Hospital Regional e sinalizou positivamente para a construção da Unidade de Quimioterapia. À época, o coordenador do projeto de Fortalecimento da Gestão de Saúde do Estado de São Paulo Ricardo Tardelli disse: “Temos uma demanda grande de pacientes que acabam se deslocando para outras cidades. A proposta é centralizar todos os serviços”.

Outros pedidos

Ainda na pauta de Caraguatatuba, Aguilar tratou de assuntos como a exigência da contratação de mão de obra local pelos empreendimentos do estado (Nova Serra, Contorno e Hospital Regional); aterro regional de lixo, anunciando que a área no Pau D’Alho já está licenciada; municipalização da SP-55, esclarecendo que só irá assumir caso seja totalmente recapeada pelo estado; rodovia dos Tamoios no que diz respeito ao limite de velocidade; saneamento básico e verbas do Dade (Departamento de Apoio e Desenvolvimento às Estâncias).

Já o prefeito ilhéu Márcio Tenório fez questão de tratar de assuntos de interesse para o arquipélago, como a travessia das balsas entre Ilhabela e São Sebastião. “Peço a ajuda de vocês para que este grave problema seja resolvido. Após os meses de temporada, a demanda de balsas diminuiu, atrasando e corrompendo ainda mais o serviço prestado pela Dersa. Todos os dias, cerca de seis mil usuários, muitos deles estudantes e que dependem diretamente do serviço oferecido, são prejudicados”.

Ainda durante a reunião, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo de Ilhabela Ricardo Fazzini também se encontrou com os demais secretários das pastas de Turismo do Litoral para discutir a criação do Consórcio Circuito Litoral Norte de São Paulo, com o objetivo de promover a divulgação conjunta dos atrativos turísticos dos municípios. Todas as solicitações feitas pelos prefeitos serão levadas ao governador Geraldo Alckmin, em reunião que será agendada em breve.

A RMVale é presidida pelo prefeito de Campos de Jordão Fred Guidonni, tendo como vice o prefeito de Paraibuna Victor de Cássio Miranda. As cidades de Ubatuba e São Sebastião foram representadas pelo superintendente de Gestão Administrativa Sizenando Cristo e Luz Marina, secretária da Fazenda.

As cidades do litoral norte (Caraguatatuba, Ubatuba, Ilhabela e São Sebastião) fazem parte da sub-região 5 da RMVale e contam, hoje, com uma população de cerca de 2,5 milhões de pessoas; na temporada, este número triplica, e pode chegar a mais de 8 milhões.

Região

