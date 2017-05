Rapaz inventa boato sobre garota e Justiça determina retração pelo Facebook

O boato foi espalhado em maio de 2016 no estado do Espírito Santo

A Justiça do Espírito Santo determinou que um rapaz se retratasse publicamente, em seu perfil no Facebook, por inventar o boato de que havia se relacionado intimamente com uma garota. A retratação foi publicada na tarde de terça-feira, 23, após audiência de reconciliação entre ele e a vítima, Izabela Stelzer, de 22 anos. O post já possui mais de 30 mil curtidas e 7 mil compartilhamentos.

Em maio de 2016, Lázaro Dias contou em um grupo de amigos no WhatsApp, que havia levado Izabela ao motel e tido relações sexuais com ela. Segundo informações, ele chegou a forjar um print de uma conversa que teria tido com a jovem, também pelo aplicativo. Ela registrou uma queixa contra o rapaz, que depôs à polícia admitindo que havia mentido. O inquérito policial foi encaminhado à Justiça e na audiência de conciliação, na segunda-feira, 22, foi determinado que Lázaro deveria publicar um texto em seus perfis do Facebook e Instagram admitindo a mentira.

No texto, ele admite que nunca teve qualquer relação com a moça e, pede desculpas as pessoas que se sentiram ofendidos pelos transtornos criados pela mentira que inventou. Segundo o acordo, a publicação deveria ser feita em modo público na página de Lázaro no Facebook por tempo indeterminado. No Instagram, a publicação deve ficar por 30 dias em modo público, e depois por outros 60 sem que Lázaro possa apagá-la. A vítima não pediu indenização por danos morais, pois o intuito era apenas que a historia fosse desmentida publicamente.

Confira o relato na íntegra:

“Eu LAZARO NASCENTES DIAS, em meados de maio/2016, afirmei para meus amigos que havia saído e tido relacionamento íntimo com IZABELA STELZER PAGIOLA. Esclareço, nesta oportunidade, assim como declarei na superintendência técnica da Polícia Civil e nos autos da queixa-crime nº 0017732-64.2016.8.08.0024, que nunca tive qualquer relação, íntima ou não, com a Sr. IZABELA e que tudo não passou de minha invenção. Utilizo esse espaço para me retratar publicamente e pedir desculpas a todos os envolvidos que se sentiram ofendidos pelos transtornos criados pela mentira que inventei, principalmente a ela, que foi diretamente atingida em sua honra, bem como, sua família e seu namorado”.