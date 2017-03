Raposa foi resgatada pela sociedade protetora dos animais da Inglaterra

A sociedade protetora dos animais da Inglaterra ajudou a resgatar uma raposa que havia ficado presa em uma rede de trave de futebol.

O animal estava tentando se livrar da rede, em um campo em uma escola de Hertfordshire, na Inglaterra, quando funcionários da proteção animal chegaram e conseguiram cortar a rede e libertá-la.

Foto: Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals