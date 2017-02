Reajuste nas linhas intermunicipais começa a valer no domingo

EMTU publicou data para alteração em seu site. Percentual médio do aumento é de 6,52%

A EMTU divulgou que os novos valores das tarifas das linhas intermunicipais da Região Metropolitana da Baixada Santista passam a valer a partir de domingo, 12.

Segundo a empresa, o percentual médio do reajuste é de 6,52% e “leva em consideração os custos dos insumos do transporte como mão de obra, combustível e veículos, além das cláusulas contratuais com o Consórcio BR Mobilidade”.

Valores

Quando publicado no início de janeiro, os reajustes dos ônibus intermunicipais entre os municípios de Guarujá e Bertioga pela linha 930, por exemplo, passou de R$ 8,70 para R$ 9,25. No caso do ônibus seletivo pelo mesmo trajeto, a passagem havia sido reajustada de R$ 10,65 para R$ 11,35. Já o transporte entre Caruara, localizada na área continental de Santos, e Bertioga, o reajuste passou de R$ 3,75 para R$ 4,00. O valor da passagem do VLT da Baixada Santista será R$ 4,05.

Região

