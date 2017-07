Recadastramento de transporte universitário ganha nova data em Cubatão

A pedido de estudantes, a atualização de dados do transporte será na próxima quinzena

O período de recadastramento do transporte universitário em Cubatão foi remanejado para os dias 17 a 21 de julho. Assim, a prefeitura atende a solicitação de diversos estudantes, em especial, da comissão representativa, tendo em vista que parte das faculdades da região ainda não disponibilizaram os boletos de rematrícula.

No primeiro semestre, o transporte universitário foi um serviço municipal ofertado gratuitamente a 927 alunos, que estudam em instituições de ensino superior da Baixada Santista. A atualização é necessária, adequando-se ao processo de rematrícula dos alunos nas respectivas instituições.

Ao mesmo tempo, o recadastramento também contribuirá na sistematização e modernização das identidades estudantis com cartões de transporte universitário que terão controle de frequência digital. Embora o serviço de ônibus retome as atividades a partir do dia 1º de agosto, os novos cartões serão disponibilizados a partir do dia 15.

A administração mantém um contrato com a Viação São Bento, que disponibiliza 21 fretados que circulam entre Cubatão, Guarujá, Praia Grande, Santos e São Vicente. O novo contrato registrou uma economia mensal de 50% (de R$ 606 mil para R$ 275 mil mensais) no investimento municipal, mantendo o mesmo número de estudantes atendidos.

Para o recadastramento, é preciso que os universitários apresentem a seguinte documentação: carteira de transporte universitário do atual semestre, cópia do comprovante de residência, uma foto 3×2 e declaração da instituição de ensino.

O atendimento será de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, na Biblioteca Municipal Prof. João Rangel Simões (Av. Nove de Abril, 1977, Centro).

Foto: Grupo Tel