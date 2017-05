Rede Lucy Montoro traz dados alarmantes sobre vítimas de acidente de trânsito

Entre os dias 8 e 14 de maio, é celebrada, mundialmente, a 4ª Semana Global da Segurança Viária, iniciativa da Organização Mundial da Saúde com o objetivo de chamar a atenção para a questão da violência no trânsito. Nesse sentido, a Rede de Reabilitação Lucy Montoro de Santos alerta que, nos dois anos de funcionamento da unidade, cerca de 45% dos pacientes amputados são vítimas de acidente de trânsito, dos quais 90% são motociclistas, homens com até 35 anos.

Segundo o médico fisiatra e diretor da unidade, Celso Vilella, as vítimas de acidentes de trânsito passam por um longo processo de reabilitação e podem ter sequelas para a vida toda. “As consequências não são apenas para o acidentado. Muitas vezes, a deficiência severa pede que alguém da família se dedique à vítima por tempo integral”.

Localizado na rua Alexandre Martins, 72, o Centro de Reabilitação Lucy Montoro de Santos é uma unidade de atendimento ambulatorial que oferece reabilitação às pessoas com deficiência ou doenças potencialmente incapacitantes, por meio de uma equipe multidisciplinar, composta por médicos fisiatras, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, assistentes sociais e outros profissionais especializados em reabilitação. Referência em atendimento, ensino e pesquisa, a unidade atende pacientes dos nove municípios da Baixada Santista: Santos, Cubatão, Guarujá, Bertioga, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe.

Com o principal objetivo de reduzir pela metade as vítimas fatais no trânsito no estado até 2020, o governo do estado de São Paulo lançou, em 2015, o Movimento Paulista de Segurança no Trânsito – inspirado na Década de Ação pela Segurança no Trânsito (2011 a 2020), estabelecida pela Organização das Nações Unidas. O comitê gestor é coordenado pela Secretaria de Governo e, além da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, é composto por mais sete secretarias estaduais: Casa Civil; Segurança Pública; Logística e Transportes; Saúde; Educação; Transportes Metropolitanos; Planejamento; e Gestão, responsáveis por construir um conjunto de políticas públicas para redução de vítimas de acidentes de trânsito no estado.

