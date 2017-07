Refis de Santos concede 70% de desconto sobre multa e juros

Contribuintes inscritos em Dívida Ativa de Santos até 31 de dezembro de 2016 podem aderir ao programa de refinanciamento

Os contribuintes de Santos inscritos na Dívida Ativa do município até 31 de dezembro de 2016 podem aderir ao programa de refinanciamento (Refis), instituído pela Secretaria de Finanças. A iniciativa oferece desconto de 70% sobre multa e juros de mora.

A adesão ao Refis pode ser realizada no Poupatempo (rua João Pessoa, 246, Centro Histórico), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou sábado, das 8h às 13h. É necessário se dirigir ao setor de Triagem e pegar senha para atendimento no guichê da Dívida Ativa.

Para agilizar o atendimento é necessário levar o número da inscrição imobiliária (no caso de dívidas com IPTU), número da inscrição mobiliária (no caso de taxas, licença, ISS) ou o número de inscrição na Dívida Ativa. Se o contribuinte não tiver esses números, com o RG e CPF os débitos são identificados pelos atendentes.

Outra forma de adesão ao Refis é pela internet em www.santos.sp.gov.br/dividaativa.

Foto: Reprodução/Internet

Leia mai: Refis de Guarujá entra em vigor em agosto