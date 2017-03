Regularização fundiária em Bertioga pode ser agilizada

MP controversa pode facilitar a regularização dos bairros que, há anos, aguardam pela possibilidade de escrituração dos imóveis

Os bairros e núcleos do município, que aguardam pela regularização fundiária, têm em uma Medida Provisória (MP) publicada em dezembro do ano passado uma esperança de, finalmente, agilizar o procedimento. O instrumento possibilita que vários entraves deixem de existir e que dificultavam a escritura de imóveis instalados em pelo menos 21 núcleos.

A medida é controversa e aguarda aprovação do Congresso para transformar-se em lei – o que pode acontecer em abril. Durante o processo de tramitação, a MP já recebeu mais de 700 emendas parlamentares. Pela medida, o processo tradicional de regularização é substituído por um reconhecimento de aquisição originária de propriedade, realizado por meio de um cadastro aprovado pelo poder público. Desta forma, o procedimento é desburocratizado e depende, principalmente, que os municípios reconheçam as ocupações como consolidadas e irreversíveis.

O secretário de Obras e Habitação do município, Luiz Carlos Rachid, analisa a MP de maneira otimista e entende que, caso se transforme em lei, será um marco para a cidade. Disse ele: “Esse sonho de as pessoas terem seu título, sua propriedade regularizada, vem de anos, desde antes de Bertioga ser emancipada. […] Eu acredito que, agora, inclusive com a criação da comarca, a possibilidade de cartórios de registro de imóveis serem instalados no município, tudo isso vai dando estrutura para o município dar respostas mais ágeis ao processo. Eu vejo como algo bastante importante”.

Questionado sobre a possibilidade de regularização de áreas que, justamente enfrentam problemas devido à irregularidade, como o Sítio São João, no qual não é possível sequer a ligação de luz, o secretário foi cauteloso. “Ainda não se sabe, exatamente, o alcance da legislação. […] Então, seria muito prematuro e inconsequente dizer que até casos quase impossíveis seriam possíveis de ser regularizados, mas vemos uma luz no fim do túnel para estes casos também ou então instrumentos para tentar regularizar por meio de conjuntos habitacionais em áreas próximas”.

Ele detalha que, assim que a MP for transformada em Lei, a prefeitura terá instrumentos mais ágeis para os processos de regularização. Segundo Rachid, daí, sim, a prefeitura fará reuniões com os moradores para esclarecer o texto e também informar a importância da regularização. “Será feita uma maciça discussão com a sociedade, com cada núcleo desses”. Na avaliação de Rachid, caso o texto se torne lei, em abril, já neste ano mesmo o município poderá contar com regularizações. Com a escritura, os imóveis poderão aumentar seu valor em até três vezes.

Medida Provisória

A MP 759, de 22 de dezembro de 2016, conta com dois tipos de enquadramento para a regularização: a de interesse social e a de interesse específico. A primeira trata de ocupações por pessoas de baixa renda e com finalidade residencial, por isso, é previsto que receberão gratuidade no registro do imóvel e toda a infraestrutura básica a cargo do poder público. Já nas de interesse específico, o particular será responsável pelo custeio da infraestrutura a ser definida no projeto de regularização da região. Imóveis destinados a atividades profissionais ou comerciais também serão beneficiados.

O arquiteto e presidente da Câmara, Ney Lyra, que acompanha o processo da MP mesmo antes de sua publicação, comentou que os entraves que impediam a regularização, a partir deste texto, deixam de penalizar o morador com a falta da escritura pelas falhas do loteador, por exemplo. No caso da área do Jardim Veleiros, no Centro, por exemplo, onde havia dificuldade na regularização devido à falta de área pública, este fator não deverá mais impedir a regularização – apesar de ainda ser necessário o loteador providenciar esta área, já não será necessário esperar resolver a questão para conquistar as escrituras. Ainda, em bairros não regularizados, que possuem alguns lotes com escritura, mas confrontantes com documentação geral, este fator que dificultava a regularização também deixa de ser um obstáculo a todos os demais proprietários.

Outra questão explicada por Ney é que o processo de regularização não deverá ser afetado pela falta de um cartório de registro de imóveis no município. Segundo ele, o cartório é o mesmo, o de Santos, e os procedimentos, também. “Só que agora não se trata somente de uma responsabilidade, mas de uma obrigação, sob pena de multa. Antes era civil, incidia uma sanção administrativa, agora é financeira”.

Ney explicou que todos os bairros podem ser beneficiados com a medida, e que só depende do prefeito Caio Matheus. “É ele quem vai determinar o que quer fazer, se tem recursos financeiros ou não. Agora, pode não ter dinheiro, mas a lei fala em obter esses recursos. Então tem sim como fazer, é só ter a equipe necessária para isso”.

A possibilidade de regularização de núcleos urbanos informais, que contenham área de preservação permanente, é outro ponto destacado pela MP. E essa anistia, destacou Ney, tem seu preço. Caso a prefeitura não congele os bairros, ou seja, não contenha as invasões, cabe pena administrativa aos agentes públicos responsáveis.

Trâmite político

Por se tratar de uma MP, o texto possui força de lei, com efeitos imediatos, no entanto, depende de aprovação do Congresso Nacional para transformá-la em legislação. Ela vigora por 60 dias e pode ser prorrogada uma vez pelo mesmo período. Caso seja rejeitada ou se perder eficácia, os parlamentares precisam editar um decreto legislativo para disciplinar os efeitos jurídicos gerados durante sua vigência. Se aprovada, o texto será enviado à Presidência da República para sanção, que pode também vetá-la parcial ou integralmente, caso discorde de alterações feitas pelo Congresso.

MayumiKitamura

Foto: JCN