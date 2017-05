Residência é roubada na Vista Linda

Os assaltantes abordaram a vítima no momento em que ela chegava a sua casa

Um homem de 54 anos teve sua residência roubada, na noite de sábado, 29, no bairro Vista Linda, em Bertioga. Na mesma data a Polícia Civil registrou outros dois boletins de roubo e um de furto em diferentes locais da cidade.

Por volta das 21h30, a vítima chegava a sua casa quando foi rendida por três indivíduos armados. O homem foi ameaçado durante a invasão dos criminosos. O trio levou quatro celulares, R$ 170 em espécie, e o carro modelo Corsa de cor prata.

Os bandidos fugiram sem deixar pistas, e o veículo ainda não foi recuperado.

Outros bairros

Na mesma data, outras duas pessoas foram assaltadas na orla da praia, em diferentes trechos. A primeira ocorrência aconteceu próximo à pista de skate, no Centro da cidade, por volta das 16h30. Duas adolescentes, de 12 e 14, e um jovem de 18 anos foram abordados por dois indivíduos armados que anunciaram o assalto. Os criminosos levaram os celulares das vítimas e fugiram para local desconhecido.

Já no trecho do bairro Indaiá, uma mulher de 34 anos, teve a bolsa e o celular roubados, por dois indivíduos, quando seguia de bicicleta em direção a sua residência. Ao empurrar a vítima ao chão, os assaltantes levaram a bolsa onde estava também um celular.

No Jardim Vicente de Carvalho, uma das casas do conjunto habitacional CDHU foi furtada no início da manhã de sábado. Segundo relatado no boletim de ocorrência, o cadeado de uma das janelas da residência foi arrombado, o que possibilitou o acesso ao domicílio, de onde foram levados R$300 em espécie e um celular. Não há indícios sobre a autoria do furto.

Foto: JCN