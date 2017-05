Resort de Guarujá lança quarto temático inspirado no surfe

Gabriel Medina foi um dos surfistas que inspirou o tema. Hospedagem conta com roupões, lycra e medidor de marés. Programação inclui aulas de surfe e lual

O resort Sofitel Guarujá Jequitimar, em parceria com a Rip Curl, lançou a suíte temática Aloha. Os hóspedes poderão desfrutar do quarto e dos serviços especiais, como aulas de surfe e acesso às peças do acervo, disponíveis até outubro.

O esporte e seu universo foram escolhidos pela sinergia com o resort, situado na Praia de Pernambuco, uma das principais para a prática do surfe na região. A inspiração para o apartamento de categoria superior, que possui 38m²com varanda, foi o estilo dos surfistas, entre eles Gabriel Medina, campeão mundial de surfe.

“É muito legal esse reconhecimento, por meio de uma suíte temática do surfe. Ainda mais em Guarujá, uma cidade que tem tudo a ver com o tema. Fico feliz em ver o esporte ganhando essa força. O surfe agora é olímpico e deve crescer ainda mais. Muita gente vai para Guarujá surfar e a Praia de Pernambuco tem uma onda muito boa. Quem se hospedar nessa suíte, terá um incentivo a mais para cair no mar. Eu mesmo estou na expectativa de curtir tudo isso”, diz Gabriel Medina.

Ana Maria Carvalho, presidente executiva do Guarujá Convention&Visitors Bureau, esteve presente no lançamento da suíte e elogia a temática escolhida para a decoração. “A proposta do hotel vem ao encontro do ideal do GCVB de promover diversidade para o atendimento aos turistas durante o ano todo. O surfe, agora esporte olímpico, é a tendência do momento. Em 2014, conquistamos o título mundial e hoje o tema invade a vida dos brasileiros, em especial o Sofitel”, comenta Ana.

Os hóspedes ao chegarem ao hotel receberão uma tabela de previsão das ondas. Na suíte, terão a experiência de um ambiente com cores neutras e tons azuis, fibras naturais, madeiras e linho. Além de pranchas dos surfistas Gabriel Medina e Tom Currem, e livros do acervo da marca Rip Curl. A hospedagem conta com roupões, lycra e medidor de marés Rip Curl. Ao longo da programação, também serão realizadas aulas de surfe e lual.

Na gastronomia do hotel, é possível comer um corner do surfe no café da manhã do restaurante Brisa, que oferece cupcakes, macarons e sugestões de pratos inspirados na cultura havaiana, além de um menu exclusivo no serviço da suíte.

Para mais informações e reservas, ligue (13) 2104 2000 ou acesse www.sofitel.com

Foto: Divulgação