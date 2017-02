Restaurante-escola festeja 150 anos da Estação do Valongo

Que tal um cardápio tipicamente inglês, com fish and chips ou sunday roast, regado a pimm’s cup, e finalizado com nada menos que banoffee pie, a sobremesa preferida da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher? E tudo por R$ 29,00 (drinque à parte).

O Estação Bistrô Restaurante-escola preparou uma refeição especial para a próxima quinta-feira, dia 16, quando se comemora os 150 anos da Estação do Valongo, e que abriga o restaurante desde 2012. Nesse dia, em 1867, foi inaugurada a estação, com a chegada do primeiro trem a vapor da São Paulo Railway Company, que ligava o planalto paulista a Santos. Financiada com capital inglês, a construção da ferrovia – a primeira de São Paulo e a quinta do País – foi iniciada em 1860 e desde 1996 a linha é administrada pela MRS.

Cardápio

O fish and chips – ou peixe e fritas, na tradução – é o prato mais tradicional e o mais conhecido fora da Inglaterra, conforme explicou o chef José Leite Monteiro Jr., que desde o mês passado responde pela Estação Bistrô. Já o sunday roast integra o tradicional almoço de domingo dos britânicos. “É um assado feito no vinho, com vegetais cozidos e yorkshire puddings,espécie de pão que sempre acompanha a carne.”

A sobremesa é uma torta gelada com recheio de doce de leite e banana fresca, finalizada com chantilly e canela, conforme adiantou a confeiteira do restaurante-escola Mirela Nascimento. Ao preço de R$ 15,00, o pimm’s cup lembra um ponche. A receita a ser preparada pelo maître Hamilton Nascimento, campeão brasileiro (1997) e luso-brasileiro (2002) de coquetelaria, leva Pimm’s nº 1 (licor à base de gim e limão), Ginger Ale (refrigerante de gengibre), pepino, laranja, limão, morango e hortelã. “O sabor agradará a todos”, garante o maître, responsável pela operação do salão e do bar.

Santos

Da redação

Foto: Francisco Arrais