Restaurante Jangada será inaugurado na próxima segunda-feira

Foto: Divulgação/Jangada

O restaurante Jangada terá sua primeira unidade na Baixada Santista inaugurada a partir de segunda-feira, 16, na Riviera de São Lourenço. Com 50 anos de tradição, a unidade terá 1.300 mil m² construídos e capacidade para atender 340 pessoas. Antes da inauguração, a rede realizará um Soft Opening, uma espécie de pré-inauguração em que as pessoas poderão visitar o espaço e apreciar os pescados e frutos do mar e bebidas (menos as alcoólicas) com 40% de desconto. O evento acontecerá entre 12 e 15 de janeiro e é necessário fazer reserva pelo telefone (19) 99874-3234.

O cardápio e decoração do restaurante seguirão os padrões da rede, com ambiente familiar e pratos para compartilhar. Além disso, a unidade terá um lago ornamental e uma adega de seis metros de altura com bebidas selecionadas por especialistas.

Um dos proprietários da rede, Fernando Lopes, explicou que a escolha da Riviera de São Lourenço se deu pela afinidade entre o local e os pratos do cardápio. “Pratos com peixes e frutos de mar têm tudo a ver com praia. Nós queremos oferecer uma opção de qualidade para o pessoal da Riviera e região e esperamos que, assim como foi nas inaugurações de novas casas, este seja mais um sucesso da rede”, afirmou Lopes.

Diretor de marketing da Sobloco, Luiz Augusto Pereira de Almeida comemorou a vinda da rede para o condomínio. “A inauguração desta nova unidade da rede Jangada contribui para a melhoria da nossa infraestrutura e a geração de mais renda e emprego na região”, disse.

Apelidada pelos clientes de “O Especialista em Peixes”, o Jangada já é reconhecido por atuar nas cidades de Mogi Guaçu, Limeira e Campinas, com média de mais de 30 mil clientes atendidos por mês. A unidade está instalada no Centro Comercial Uptown Riviera de São Lourenço (rodovia Rio-Santos, km 212, Bertioga) e abrirá a partir das 19 horas.